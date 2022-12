Was viele Fans weniger freuen dürfte: Die Schauspielerinnen der bösen Stiefmutter und der Stiefschwester von Aschenbrödel fielen nicht in den Teich. Auch sie konnten sich auf die Kälteresistenz von ihren Doubles verlassen. Doch die Szene war auch so herausfordernd. Das erzählte Daniela Hlaváčová, die die Stiefschwester spielte, in einem tschechischen Interview. «Wir beide standen im Wohnwagen, haben zugeschaut, wie sie ins Wasser springen, und gebetet, dass es sofort klappt», sagte sie. Denn der Teich war auch in Wirklichkeit zugefroren. «Den ganzen vorangehenden Tag hatten die Techniker die Eisdecke aufbrechen müssen, damit man Wasser sieht.» Der Winter sei «grässlich» gewesen.