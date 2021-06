Pitts Anwälte haben bereits darauf reagiert und erklärt, dass Ouderkirk in den letzten sechs Monaten «ein umfassendes Verfahren auf gründliche, faire Weise» durchgeführt und nach Anhörung von Experten und Zeugen eine «vorläufige Entscheidung und Anordnung getroffen» habe. Künftig soll sich das Paar das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder offenbar 50/50 teilen. Das soll das Gericht in einer vorläufigen Entscheidung festgelegt haben, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichteten. Jolie kündigte angeblich bereits an, Berufung einlegen zu wollen.