Drew Barrymore lässt sich in Talkshow tätowieren

Ein neues Tattoo vor laufender Kamera stechen lassen? Offenbar kein Problem für Drew Barrymore, 46. Die Hollywood-Schauspielerin hat sich in der jüngsten Folge ihrer gleichnamigen US-Talkshow den Satz «Zuhause ist da, wo wir sind» tätowieren lassen. Die Bedeutung des Kunstwerks machte sie so emotional, dass sogar Tränen geflossen sind. «Meine Augen brennen, weil ich so viel geweint habe», erklärt sie nach der Aktion in einem Instagram-Video.