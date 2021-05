Drogen beim ESC? Das sagen die Gewinner aus Italien dazu

Die italienische Rockband Maneskin hat mit ihrem Song «Zitti e buoni» am Samstag, 22. Mai, in Rotterdam den 65. Eurovision Song Contest (ESC) gewonnen. Zuvor sorgte Sänger Damiano David, 22, allerdings für einen Aufreger in der ESC-Fangemeinde. Während der Live-Übertragung der Veranstaltung beugte sich David nach vorne. Sein Gesicht war zwar verdeckt, für manchen Zuschauer sah es aber offenbar so aus, als ob der 22-Jährige womöglich mitten in der Sendung von einem Tischchen Koks konsumiert hätte.