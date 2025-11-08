Dschungelkönigin ist heute zu arm fürs Pflegeheim

Schon vor Jahren zeigte die Filmikone, wie wichtig ihr Tiere sind. Sie zog nach Mallorca und kümmerte sich dort um mehr als 100 Tiere. Später kehrte die Dschungelcamp-Gewinnerin nach Deutschland zurück – und ja, richtig gelesen: mit all ihren Tieren. Sie liess sich auf einem Bauernhof in der Lüneburger Heide nieder, wo sie bis heute lebt. Doch jetzt braucht sie selbst Hilfe, wie sie der «Bild» erzählt. Die Schauspielerin ist vor Kurzem vollständig erblindet.