«DSDS»-Star Pietro Lombardi: Schock-Einbruch an Halloween

So gruselig hatte sich «DSDS»–Star Pietro Lombardi (31) das diesjährige Halloween–Fest bestimmt nicht vorgestellt. Nachdem am Abend kostümierte Kinder mit «Süsses oder Saueres» auf den Lippen an seiner Haustür die Runde gemacht hatten, kamen später Einbrecher mit der Brechstange in der Hand bei ihm vorbei.