Eines davon geht ins Jahr 2018 zurück und betrifft die Hochzeit von Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42), bei der die Beckhams zwar für die Trauung geladen waren, jedoch nicht für das anschliessende Abendessen. Laut Bower ein grosser Affront gegen die Beckhams, weil «viele Gäste wie George Clooney und andere Hollywood-Stars, die an diesem Abend eingeladen waren, Meghan gar nicht kannten», so Bower in seinem Buch.