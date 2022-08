Blockbuster schlug er beharrlich aus und verwandelte sich stattdessen in einen schmierigen Gauner («Asphalt Cowboy»), einen Stand-up-Komiker («Lenny») oder schlüpfte in Frauenklamotten («Tootsie»). So erspielte sich Hoffman den seltenen Status des Schauspiel-Genies, der bis ins hohe Alter trotz Mega-Flops wie «Ishtar» und halbgarem Klamauk wie «Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich» keinen Funken an Respekt einbüssen musste. Zwei Oscars - für «Kramer gegen Kramer» und «Rain Man» - sowie diverse andere Preise stehen in seinem Regal.