Entscheidendes Spiel

Mit welcher Gefühlslage Sheeran auf das nächstjährige Konzert in Zürich schaut, hängt vielleicht zu einem winzigen Teil vom morgigen Samstag ab. Da spielt die Schweiz am EM-Viertelfinale gegen England. Ed Sheeran ist ein grosser Fussball-Fan, hat der englischen Nationalmannschaft vor wenigen Tagen sogar einen Besuch in ihrem Team-Hotel in Deutschland abgestattet.



Sollten seine Three Lions morgen gegen die Schweiz gewinnen, so ist ein bestens gelaunter Musiker garantiert. Sollten die Schweizer mit einem Sieg die Engländer aus dem Turnier katapultieren, so könnte der nächstjähriger Besuch in Zürich den Rotschopf ein kleines bisschen schmerzen.