Ed Sheerans Beichte zu Marihuana-Abend mit Snoop Dogg

Ed Sheeran (32) hat seine verschwommenen Erinnerungen an das Marihuana-Rauchen mit Snoop Dogg (51) hinter der Bühne nach einer Live-Show in Australien geteilt. Der Singer-Songwriter erzählte am Montag in der Ausgabe von Conan O'Briens (60) Podcast «Conan O'Brien Needs a Friend» über einige Erfahrungen mit anderen Promis, darunter auch das Backstage-Erlebnis nach dem Auftritt des Rappers in Melbourne im März.