Dass Ed Sheeran mit seiner Entscheidung über weiteren Nachwuchs nicht alleine ist, ist offensichtlich. Vielmehr will er vor allem auf den Wunsch seiner Frau Cherry Seaborn, 29, hören. «Ich hätte so gerne mehr Kinder, ich würde es lieben. Aber es kommt darauf an, was Cherry will, weil es ist ihr Körper.», erklärt der Megastar. Die Zukunft wird es weisen.