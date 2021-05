Ed Sheerans Tochter weint, wenn sie seine Musik hört

«Ich singe meiner Tochter meine neuen Songs vor, aber sie ist nicht gerade mein grösster Fan. Sie weint einfach!», so der 30-Jährige. Nur bei einem einzigen seiner Lieder würde Lyra nicht weinen: «Shape of You». Der darin enthaltene Marimba-Sound habe es ihr dann doch angetan, so Sheeran. «Aber sie mag keine lauten oder aufdringlichen Geräusche.»