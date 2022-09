Eddie Redmayne über Serienmörder und Gesetzesbrüche

Am diesjährigen ZFF begeistert auch Eddie Redmayne die Fans am grünen Teppich – und feiert mit seinem neuem Film «The Good Nurse» Europa-Premiere. Darin spielt er den Serienmörder Charlie Cullen und wir wollten von Eddie Redmayne wissen: Hat er selbst auch eine dunkle Seite? Und ist der sonst so lieb wirkende Eddie etwa schon einmal mit dem Gesetz in Konflikt geraten? Das erfahrt ihr im Video.

Schweizer Illusteriere