Ozzys Blitz-Trauerzug

Eine Woche nach dem Tod von Black-Sabbath-Legende Ozzy Osbourne (†76) konnten seine Fans am Mittwochnachmittag vom «Fürst der Finsternis» Abschied nehmen. In Osbournes Heimatstadt Birmingham fand der Trauermarsch zu Ehren des Musikers statt – an dem Ort, wo die Geschichte von Black Sabbath vor 57 Jahren begann.