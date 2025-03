Ehemann von Frauke Ludowig tritt ins Rampenlicht

Es war ein seltener und dennoch erfreulicher Anblick: Die «Exclusiv»-Moderatorin Frauke Ludowig (61) und ihr Ehemann Kai Röffen (64) zeigten sich gemeinsam in der Öffentlichkeit – und das zu einem besonderen Anlass. Ludowigs Ehemann eröffnete in der Livia Lisboa Fotokunst Galerie in Hamburg seine Kunstausstellung «Handheld». Während die Kameras üblicherweise auf seine bekannte Frau gerichtet sind, stand am Donnerstagabend Röffen im Mittelpunkt.