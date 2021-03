Im Dezember 1991 verbringt die Zweifach-Mutter die Weihnachtsfeiertage mit der königlichen Familie auf dem Landsitz Sandringham in Norfolk. In dieser Zeit fasst Prinzessin Diana den Entschluss, Prinz Charles und die Ehe, die sie nach eigener Aussage mit Camilla Parker Bowles zu dritt geführt hätten, zu verlassen. Heute ist Herzogin Camilla, 73, die Frau an der Seite des britischen Thronfolgers. Prinzessin Diana starb im Sommer 1997 bei einem Autounfall.