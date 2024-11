Ein halbes Jahrhundert Leonardo DiCaprio

Auch in seinem eigentlichen Metier hat sich DiCaprio für die Umwelt und den Kampf gegen den Klimawandel starkgemacht. So produzierte er 2007 den Dokumentarfilm «11th Hour – 5 vor 12» über den weltweiten Klimawandel. In dem Werk fungiert der Hollywoodstar auch als Erzähler – ebenso wie bei «Before the Flood» (2016) und «Ice on Fire» (2019) über verschiedene Aspekte des menschengemachten Klimawandels. Weitere Projekte wie «Cowspiracy» oder «The Loneliest Whale: The Search for 52» hat DiCaprio produziert.