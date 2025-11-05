Ein Hipster-Paar will jetzt New York retten

«Sie ist mehr als nur meine Frau»

Rama Duwaji war während des Wahlkampfes ihres Mannes nur selten zu sehen. Mamdanis politische Gegner warfen ihm sogar vor, seine Frau zu verstecken, wie unter anderem BBC berichtet. In einem Instagram-Post verteidigte er seine Entscheidung, Duwaji nicht zu Wahlkampfzwecken ins Rampenlicht zu drängen: «Wer sich heute auf Twitter aufhält, weiss, wie bösartig Politik sein kann. Normalerweise ignoriere ich das, aber es ist anders, wenn es um meine Familie geht.» Weiter: «Rama ist nicht einfach meine Frau; sie ist eine unglaubliche Künstlerin, die es verdient, um ihrer selbst willen bekannt zu sein.»