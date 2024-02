Und doch findet der Brite, die Schweiz sei eines der schönsten Länder der Welt, wie er vor wenigen Monaten in einem Interview mit «20 Minuten» sagte. Vor allem liebe er es, in den Bergen Skifahren zu gehen, besonders beeindruckt zeigt er sich von der Pünktlichkeit der hiesigen öffentlichen Verkehrsmittel und der Bodenständigkeit der Schweizerinnen und Schweizer. Auch mit der Sprache in Verbier hat er keine Probleme, spricht seit Kindertagen fliessend französisch. Eine Fähigkeit, die er seiner Mutter zu verdanken hat, einer gebürtigen Belgierin. Mit der deutschen Sprache tue er sich etwas schwerer – als Kind lebte er zwar zehn Jahre lang in Deutschland, doch möglicherweise verlernte er einiges über die Jahre wieder. Selbst sagt Blunt: «Ich kenne nur ein paar hochdeutsche Wörter, aber Dialekt beherrsche ich nicht.» Zugegeben, der Wallliser Dialekt, mit dem er wohl am ehesten konfrontiert werden dürfte, ist aber auch einer der schwereren Dialekte der Schweiz. Gut integriert ist er in Verbier trotzdem und erzählt, dass er alle Leute kenne – und alle ihn kennen würden. «Ich mag diese Einfachheit und Wärme sehr», meint er.