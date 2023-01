Diese Haustiere sind wahrscheinlich reicher als du

Die Rede ist vom Gunther VI., einem deutschen Schäferhund, der in den USA lebt und sein unfassbar grosses Vermögen von 500 Millionen Franken sogar selber verdient – oder durch Investments zumindest vergrössert – haben soll. Gunter hat seinen Reichtum seinem Ugrossvater Gunther III. zu verdanken, welcher der Lieblingshund der deutschen Gräfin Karlotta Liebenstein war. Ihr Zuneigung war so gross, dass die Gräfin dem Schäferhund nach ihrem Tod im Jahr 1992 ein millionenschweres Treuhandvermögen vererbte. Und weil Schäferhunde bekanntlich ja nur zirka 13 Jahre alt werden, dauerte es nicht allzu lange, bis Gunter VI. der Geldsegen zuteil wurde. Und so kam es, dass der Wuffwuff jetzt eine halbe Milliarde Franken auf dem Konto hat und bis letztes Jahr in seiner eigenen Villa in Miami mit Blick auf die Biscayne Bay wohnte. Laut dem People-Portal «TMZ» hat Gunther das Anwesen (welches einst Madonna gehörte) in der Zwischenzeit für fast 30 Millionen Franken verkauft und wurde damit noch ein bisschen wohlhabender.