Spezielle Schutz-Strategie von Verona Pooth

Ihre Kinder bewusst von klein auf in der Öffentlichkeit zu zeigen, birge zudem auch Vorteile, erzählt sie weiter. Einerseits, konnte sie so selber entscheiden, wann und wo sie ihre beiden Söhne – Rocco ist neun – zeigt, und dadurch auch ungewollte Abschüsse durch Paparazzi verhindern. Auch wenn sie selber nicht mehr so oft in der Öffentlichkeit steht, veröffentlicht sie noch heute jedes Jahr ein Familienfoto für die Presse und ihre Fans. «Wenn ich als Prominente meinen Sohn auf ein zwei Fotos mitnehme, ist er erstens für die Paparazzi kein gefundenes Fressen, und zweitens ist er eigentlich geschützt», so die zweifache Mama.