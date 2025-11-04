«Ein neuer Körper. Ein neues Leben. Ein neues Ich.»

Die letzten Tage vor dem Wettkampf seien allerdings «der reinste Horror» gewesen, aber es habe sich in ihrem Fall gelohnt. «Ich bin einfach nur unfassbar stolz – stolz auf meinen Körper, auf meinen Kopf, auf meine Seele. Und vor allem: stolz, mutig gewesen zu sein.» Ein Gewichtsverlust von 42 Kilogramm sowie eine Teilnahme bei einem Bodybuilding-Wettbewerb sind für das zweifache Mami aber noch nicht das Ziel, sondern erst der Anfang. «Ab morgen gehts weiter – neuer Tag, neues Ziel, neuer Wettkampf. Ich bin noch lange nicht fertig».