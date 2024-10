Was zieht Thomas Gottschalk aus seinen Kontroversen?

Gottschalk findet im Dunstkreis der alten weissen Männer und Frauen noch genug Befürworter. Solche, die davon überzeugt sind, dass solche Zoten und Sprüche in Ordnung sind. Sie wollen reden wie damals und glauben, etwas verteidigen zu müssen, was die dummen jungen Leute heute einfach nicht verstehen. Es gibt sehr wenige Bereiche, in denen Traditionspflege wirklich funktioniert. Ein schöner handgefertigter Koffer oder ein besonderes Parfüm können gut altern – aber ein etwas übergriffiger Clown wie Gottschalk ist nun mal kein Chanel No. 5.