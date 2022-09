So luxuriös wohnt Lenny Kravitz in Paris

Geboren ist Musiker Lenny Kravitz (58) in Brooklyn, New York, doch schon früh hat es ihn in die Welt hinaus gezogen – beziehungsweise wurde er in die weite Welt hinausbefördert. «Man wusste nie recht, wohin mit mir, also schickten mich meine Eltern nach Europa», sagt Lenny in einem Interview mit der «Vogue». Auf dem für ihn noch unbekannten Kontinent fühlte er sich sofort wohl und wurde als schwarzer Rock 'n' Roll Musiker auch endlich akzeptiert. Ein untrügliches Zeichen, dass er in Europa besser als in den Staaten aufgehoben ist: Sein Debütalbum «Let Love Rule» schoss hier 1989 sofort auf Platz eins der Charts – nicht so in den USA.