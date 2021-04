Wiegt so eine Trennung gerade in so einer schwierigen Zeit, wie wir sie aktuell mit Corona haben, noch mehr?

Lockdown 1 hat uns geholfen, mit Zeit und Ruhe festzustellen, dass wir keine Version einer gemeinsamen Zukunft mehr entwickeln können. Ich finde es gut, dass sich dadurch der Trennungsprozess nicht ewig in die Länge gezogen hat. Ironischerweise gehöre ich so zu einem echten Corona-Klischee. Einige bekommen Lockdown-Babys – und ich eine Lockdown-Scheidung (lacht)