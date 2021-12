Elf Songs für den Jahreswechsel

Frank Sinatra – «New York, New York»

«New York, New York» ist zwar auf den ersten Blick kein Song für den Start ins Jahr, in den USA ist der Hit von Frank Sinatra (1915-1998) aber ein echter Klassiker am Silvesterabend. Der Titel gehört traditionell zur Silvesterzeremonie des sogenannten «Ball Drop» am Times Square in New York, wo ein Zeitball auf dem Dach des Wolkenkratzers One Times Square 60 Sekunden vor dem Jahreswechsel herabgelassen wird.