Ellen DeGeneres beendet Talkshow nach 19 Staffeln

Ihre Mitarbeiter soll sie laut «Hollywood Reporter» am 11. Mai über das Ende der Show informiert haben. Am 13. Mai wird DeGeneres gemeinsam mit Oprah Winfrey, 67, in ihrer Show über ihren Abschied sprechen. Bereits 2018 soll die Moderatorin mit sich gerungen haben, ob sie die Show weiterführen will. Sie unterschrieb einen Vertrag für drei weitere Staffeln und soll sich bereits im Klaren darüber gewesen sein, dass die Show danach enden wird.