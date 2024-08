Ellen DeGeneres verkauft ihre Villa für 83 Millionen Franken

Während 19 Jahren flimmerte in den USA die «Ellen DeGeneres Show» mit dem gleichnamigen Host über die TV-Bildschirme. Knapp 20 Jahre, die sich die quirlige Blondine gut hat entlöhnen lassen: Ihr Vermögen wird auf 330 Millionen Franken geschätzt. Das Geld investiert Ellen DeGeneres (66) vorwiegend in Immobilien, konnte sich in den letzten Jahren ein beachtliches Portfolio aufbauen.