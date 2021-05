Ellie Goulding ist Mama geworden

Die vielfach ausgezeichnete britische Musikerin Ellie Goulding (34, «Love Me like You Do») ist Mama geworden. Das gab Ehemann Caspar Jopling – nun auch stolzer Vater – in einer Instagram-Story bekannt. «Mama und Baby beide gesund und glücklich. Äußerst dankbar», schrieb er zum Foto eines Blumenstrausses.