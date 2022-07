Shanahan wuchs unter schwierigen Familienverhältnissen auf. Die chinesisch-stämmige Mutter war bei ihrer Geburt gerade in die USA eingewandert und fand keine Arbeit. Der Vater litt unter psychischen Problemen. Shanahan sprach auch öffentlich über ihren lange unerfüllten Kinderwunsch. Im Jahr 2018 wurde sie dann schwanger, mit Sergey Brin hat sie eine Tochter. Sergey Brin, kam 1973 in Moskau zur Welt. Seine russisch-jüdischen Eltern siedelten 1979 in die Vereinigten Staaten über. Brin studierte Mathematik und Informatik, schloss das Studium aber bis heute nicht ab. Grund war seine Arbeit bei Google und dessen Börsengang, der ihn zum Multimilliardär machte.