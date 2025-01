Ob der Burgfrieden in Trumps Team wohl Bestand hat? Und hält es der Boss aus, das Rampenlicht zu teilen? Sollte Musk Trumps Vertrauen verlieren, dann hat der Starunternehmer seinen Blick bereits auf die nächsten Ziele abseits gerichtet: Längst schon versucht er, auch in Deutschland mit der Unterstützung der rechten AfD oder in Grossbritannien mit Kritik an der linken Labour-Partei die Politik zu beeinflussen. Wenn auch das schiefgeht, bliebe ihm immer noch ein anderes grosses Ziel: Musk arbeitet schliesslich an einer Kolonie auf dem Mars. Bis dahin sind es von der Erde rund 225 Millionen Kilometer.