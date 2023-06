«Sorry Seems to Be the Hardest Word» mit Ray Charles

Dieser Song steht für Herzschmerz – und gilt nicht nur unter Elton-John-Fans als eines der schönsten Duette der Pop-Musik-Geschichte. Zu Johns ikonischem Gesang kommt die unverwechselbare Reibeisen-Stimme von Ray Charles (1930-2004) – und natürlich der Text, der auch den hartgesottenen unter uns gerne ein bisschen Wasser in die Augen treibt.