Am 8. September 2018 startete die Tournee mit einem Gig in Allentown im US-Bundesstaat Pennsylvania. Seitdem hat Elton John 278 Auftritte absolviert. Ende März dieses Jahres beginnt der letzte Abschnitt der Tour, der den Briten durch Europa führt. Auch nach Zürich führt in die Reise und er tritt am 1. und 2. Juli im Hallenstadion Zürich auf.