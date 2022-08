Elvis in «Kevin - Allein zu Haus»

Eine weitere Fabel, die sich um den vielleicht gar nicht so toten Weltstar dreht, fand ihren Ursprung in «Kevin – Allein zu Haus». Ein Statist in einer Flughafenszene soll verdächtig an den Sänger erinnern und seinen Kopf genau wie dieser bewegen. Und was für ein Zufall, dass Regisseur Chris Columbus (63) kurz vorher einen Film über eine Elvis-Entführung gedreht hatte. Und weil sich der Statist bis heute nicht zu den «Vorwürfen», er sei Elvis, geäussert hat, ist die Sache für viele sowieso klar.