Elyas M'Barek schwärmt vom Eheleben

Elyas M'Barek zog für die Liebe nach New York

Der gebürtige Österreicher kehrte Deutschland der Liebe wegen den Rücken – er lebt mit Ehefrau Jessica in New York. «Gala»-Moderatorin Annika Lau (44) erklärte Elyas M'Barek in einem Interview, was er an seiner neuen Wahl-Heimat schätzt. «Dienstleistungsservice», so seine knappe Antwort. Dann führt der Schauspieler ein wenig aus: «Es ist echt alles ein bisschen höflicher, sie geben sich da wirklich sehr viel Mühe. Natürlich auch, weil sie in Trinkgeld bezahlt werden.» Ausserdem schätze er, dass alles Bürokratische elektronisch ablaufe – ganz im Gegensatz zu seiner einstigen Heimat Deutschland. In Deutschland habe man «stapelweise Papier für Akten».