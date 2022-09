Erster Auftritt als Mann und Frau auf dem Oktoberfest

Als frischvermähltes Ehepaar haben Elyas M'Barek (40) und seine Frau Jessica (32) vergangenes Wochenende gemeinsam das Oktoberfest in München besucht und damit ihren ersten gemeinsamen Auftritt in der Öffentlichkeit absolviert. Das Paar, das erst Anfang September auf Ibiza Hochzeit gefeiert hat, erschien in traditioneller Tracht auf der Wiesn. Als gebürtiger Münchner habe der Schauspieler dem Model das Fest einmal zeigen wollen: «Sie war ja noch nie hier», erklärt er dem Sender RTL im Interview.