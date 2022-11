Hollywood-Star Will Smith (54) «versteht vollkommen», wenn das Publikum nicht bereit ist, ihn in einem Film zu sehen. Das erklärte der Schauspieler in einem TV-Interview mit Fox 5 zu «Emancipation». Es ist das erste Werk mit ihm, das nach dem Skandal bei der diesjährigen Oscar-Verleihung veröffentlicht wird. Er hatte Comedian Chris Rock (57) auf der Bühne geohrfeigt. Will Smith erklärte nun weiter, er hoffe, dass seine Handlungen nicht den Film «bestrafen».