Fünf Jahre hat Emma Schweiger, 19, («Honig im Kopf») mit ihrer Mutter Dana Schweiger, 53, in Amerika gelebt - und das «komplett anonym», wie sie im Interview mit der «Bild am Sonntag» verrät: «In Amerika hat es niemanden interessiert, wer mein Vater ist.» Das habe die Tochter von Schauspieler Til Schweiger (57) genossen. «Ich glaube, es war extrem wichtig für mich, um meine Persönlichkeit entwickeln zu können. Und um mich einfach selbst besser kennenzulernen.» Die Zeit in Amerika bereue sie nicht, denn es habe ihr gutgetan.