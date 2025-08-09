Emma Thompson am Filmfestival Locarno geehrt

Wir sind am Ende der Strasse angekommen, stehen auf einem kleinen Hügel. Die Fotos von Gaia und Basil sind im Kasten. Ich bin ein kleines bisschen enttäuscht, dass sie nicht doch plötzlich aufgetaucht ist, Emma Thompson, in dieser unscheinbaren Strasse. «Lass uns ins Pub gehen», sagt Gaia. Als wir vor der Tür stehen, fliegt diese auf und trifft Basil fast am Kopf. «Oh, hi Dad!», ruft Gaia fröhlich. Greg Wise bleibt stehen und mustert uns. «So, you’re the journalists from Switzerland? Guten Tag. Wie geht es Ihnen?» Sein Akzent ist breit, aber sein Deutsch nicht schlecht. Und dann steht sie plötzlich auch da, Emma Thompson! Weisses T-Shirt, ausgeleierte Jeans-Latzhose, Turnschuhe, vollkommen ungeschminkt. «Hallo, nett, euch kennenzulernen», sagt sie mit freundlichem Lächeln. Fotograf Geri Born juckt es in den Fingern. «Es tut mir so leid, aber das geht nicht. Meine Agentin reisst mir den Kopf ab, wenn ich mich so fotografieren lasse», sagt sie entschuldigend. Tja – auch wenn ein Pub am Ende einer unscheinbaren Londoner Strasse meilenweit davon entfernt zu sein scheint: Hollywood bleibt Hollywood.