Emma Thompson am Filmfestival Locarno geehrt

«Da», sagt Schauspielerin Gaia Wise (25, «Der Herr der Ringe») und zeigt auf ein Backsteinhaus, das aussieht wie alle anderen Häuser in dieser Strasse. Keine hohen Zäune, ein kleiner Vorgarten. Hier wohnen Gaias Eltern, das Schauspielerpaar Emma Thompson (66) und Greg Wise (59). Gaia bittet, den Londoner Stadtteil, in dem sich das Haus befindet, nicht zu nennen. Aber eins sei verraten: Es ist weder in Knightsbridge noch in Chelsea oder Notting Hill, wo sich die Schönen und Reichen der britischen Hauptstadt gern tummeln.
Natürlich haben wir die leise Hoffnung, ihr – Emma Thompson – zu begegnen, Fotograf Geri Born und ich, als Gaia und ihr Partner, der Zürcher Schauspieler Basil Eidenbenz (32, «The Witcher»), die Schweizer Illustrierte vor gut zwei Jahren zum Hausbesuch einladen. Zumal das Paar schräg gegenüber der Schauspielikone wohnt. Zu Hause ist sie allerdings nicht. Das wissen wir, weil Gaia ihre Mutter zuvor angerufen und gefragt hat, ob ihre Katze bei ihr sei.
Einfach mal Emma Thompson anrufen? Klar geht das, wenn man ihre Tochter ist. Ansonsten klingt der Satz eher unwirklich. Emma Thompson, die einzige Person, die sowohl als Schauspielerin (für «Wiedersehen in Howards End») als auch als Drehbuchautorin (für «Sinn und Sinnlichkeit») einen Oscar bekam. Emma Thompson, die in Filmen wie «Tatsächlich … Liebe», «Was vom Tage übrig blieb» oder der «Harry Potter»-Reihe immer wieder ihr einzigartiges Talent sowohl für komödiantische als auch für dramatische Rollen unter Beweis stellt. Emma Thompson, die seit 2018 den Titel «Dame Commander» des «Order of the British Empire» trägt. Diese Emma Thompson wohnt hier, in diesem unscheinbaren Haus, vor dem wir stehen, in dieser unscheinbaren Strasse.
Das Auffälligste hier: Im Vorgarten des Hauses gegenüber steht eine grosse, bunt bemalte Badewanne. Hier lebt Phyllida Law, die gerade ihren 93. Geburtstag feierte: Emma Thompsons Mutter. Die schottische Schauspielerin drehte früher viel für das britische Fernsehen und war immer wieder in Filmen mit ihrer Tochter zu sehen, zum Beispiel in «The Winter Guest», dem Regiedebüt des verstorbenen «Harry Potter»-Stars Alan Rickman – der übrigens Gaia Wises Götti war.
Emma Thompsons Vater Eric Thompson wurde in Grossbritannien mit seiner BBC-Kindersendung «Das Zauberkarussell» zur TV-Legende. Er starb 1982 an einem Herzinfarkt. Wenig überraschend: Auch Emmas jüngere Schwester Sophie Thompson (63) ist Schauspielerin. Sie ist unter anderem in «Vier Hochzeiten und ein Todesfall» zu sehen und spielte eine Zeit lang in der britischen Kultserie «East Enders».
Das Pub am Ende der Strasse
Wir gehen weiter, die traditionellen britischen Backsteinhäuschen weichen moderneren zwei- und dreistöckigen Häusern. Gaia bleibt abrupt stehen und lacht laut los. Sie zeigt auf ein Fenster im zweiten Stock eines Hauses. Hinter der Scheibe springt ein Mann auf und ab und winkt wild fuchtelnd mit den Händen: «Mein Bruder!»
Tindyebwa Agaba Wise (37) ist ein ruandischer Flüchtling und war 16 Jahre alt, als er Emma Thompson an einer Charity-Veranstaltung begegnete. Einige Zeit später adoptierten ihn Emma Thompson und Greg Wise. Nach Gaias Geburt habe das Paar lange vergeblich versucht, ein zweites Kind zu bekommen, erzählt Thompson dem «New Yorker». «Zum Glück hat die künstliche Befruchtung nicht geklappt, sonst wäre in unserem Leben wohl kein Platz gewesen für Tindy. Ich bin jeden Tag dankbar für ihn.» Tindyebwa ist die Ausnahme in der Schauspielerfamilie: Er ist heute Menschenrechtsanwalt und -aktivist.
Dankbar ist Thompson auch für ihren zweiten Mann: «The Crown»-Star Greg Wise lernte sie beim Dreh von «Sinn und Sinnlichkeit» kennen, seit 2003 sind sie verheiratet. «Er hat meine Scherben aufgehoben», sagt sie über ihn. Den Scherbenhaufen hatte ihr erster Ehemann verursacht, Schauspieler Kenneth Branagh (64, «Henry V.»). Er pflegte jahrelang eine aussereheliche Beziehung mit Kollegin Helena Bonham Carter (59) die auch mehrfach mit Emma Thompson vor der Kamera stand. Sie habe sich geschämt, so Thompson zum «New Yorker», vor allem für ihre eigene Dummheit. «Ich war total, total blind. Aber ich habe gelernt, wie leicht es ist, sich selbst zu täuschen.»
Wir sind am Ende der Strasse angekommen, stehen auf einem kleinen Hügel. Die Fotos von Gaia und Basil sind im Kasten. Ich bin ein kleines bisschen enttäuscht, dass sie nicht doch plötzlich aufgetaucht ist, Emma Thompson, in dieser unscheinbaren Strasse. «Lass uns ins Pub gehen», sagt Gaia. Als wir vor der Tür stehen, fliegt diese auf und trifft Basil fast am Kopf. «Oh, hi Dad!», ruft Gaia fröhlich. Greg Wise bleibt stehen und mustert uns. «So, you’re the journalists from Switzerland? Guten Tag. Wie geht es Ihnen?» Sein Akzent ist breit, aber sein Deutsch nicht schlecht. Und dann steht sie plötzlich auch da, Emma Thompson! Weisses T-Shirt, ausgeleierte Jeans-Latzhose, Turnschuhe, vollkommen ungeschminkt. «Hallo, nett, euch kennenzulernen», sagt sie mit freundlichem Lächeln. Fotograf Geri Born juckt es in den Fingern. «Es tut mir so leid, aber das geht nicht. Meine Agentin reisst mir den Kopf ab, wenn ich mich so fotografieren lasse», sagt sie entschuldigend. Tja – auch wenn ein Pub am Ende einer unscheinbaren Londoner Strasse meilenweit davon entfernt zu sein scheint: Hollywood bleibt Hollywood.