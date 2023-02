Was die Schauspielerin mit ihrer Aussage meinen könnte, ist, dass Beziehungen nicht immer perfekt rosarot und himmelblau sind, wie sie in Filmen dargestellt werden und dass es wichtig ist, einen rationalen Blick auf die Liebe und die eigenen Gefühle zu haben, da man so vermeiden kann, in schlechten Beziehungen stecken zu bleiben, nur weil die Beziehung vielleicht romantisch begonnen hat und man an dieser Erinnerung festhält und glaubt, dass man dazu bestimmt ist, mit dieser Person zusammen zu sein, selbst wenn sie einem nicht gut tut.