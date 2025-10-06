Wie sie sich ihren idealen Partner vorstellt, erklärt sie ebenfalls in dem Podcast. «Ich habe eine Liste mit Dingen geschrieben, um mir selbst klarzumachen, wonach ich wirklich suche und was ich wirklich will, und eines davon ist jemand, von dem ich lernen kann.» Dabei gehe es um ein «lernen, ohne zu lehren». Gleichzeitig hoffe sie, dass auch der Partner bereit sei, von ihr zu lernen. Nebst dem Offensein für das Wissen des Gegenübers unterstreicht sie auch die Wichtigkeit einer gemeinsamen Vision, respektive, dass der Partner die ihrige versteht und respektiert. Umgekehrt gelte das natürlich ebenso.