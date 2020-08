Etwas mehr als einen Monat später ist klar: Biden sollte Recht behalten. Seine Frau Neilia, damals 30, und Tochter Naomi, 1, sterben bei einem Autounfall, als ein Lastwagen in ihren Kombi prallt. Auch die anderen beiden Kinder, der damals vierjährige Beau und der dreijährige Hunter, sitzen im Unglückswagen, überleben aber mit schweren Verletzungen. In seinen Memoiren «Promise me, Dad» beschreibt der plötzliche Witwer das Gefühl in der Zeit danach «wie ein Traum», in dem man «falle und falle und falle». «Ich begann zu verstehen, wie Verzweiflung dazu führen kann, dass die Leute einfach aufgeben. Wie Suizid nicht nur eine Option wird, sondern sogar eine rationale Option.»