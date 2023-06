Neue Klage gegen Bill Cosby

Übergriff soll 1969 stattgefunden haben

«Es geht nicht um Geld, es geht um Verantwortung», sagte Valentino der «Washington Post» über die Klage. «Vergewaltigung stiehlt einem etwas, das nicht repariert oder wiederhergestellt werden kann.» Valentino behauptet, sie habe Cosby 1969 kennengelernt, als sie als Schauspielerin und Sängerin arbeitete. Später hätten sie sich zufällig in einem Restaurant in Los Angeles getroffen. Er habe ihr an dem Abend eine Pille gegeben, die sie «handlungsunfähig» gemacht habe und sie missbraucht, heisst es in ihren Anschuldigungen. In einer von ihrem Anwalt veröffentlichten Pressemitteilung erklärte Valentino, Cosby habe sie missbraucht, «als sie am Tiefpunkt war». Valentinos sechsjähriger Sohn war kurz zuvor gestorben.