David Beckham bestens gelaunt

Er bringt mit seinen Hühnern die Fans zum Lachen

Was für ein Bild: David Beckham geht in Gummistiefel und Schiebermütze gekleidet in seinem Garten spazieren und wird dabei von einer Horde Hühner begleitet – sowie von einem auffallend grossen und flauschigen Hahn.