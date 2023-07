Im Ranking der schmutzigsten Scheidungen Hollywoods landet diese mit Sicherheit in den Top Ten: Angelina Jolie (48) und Brad Pitt (59). Nun geht der Streit der beiden ungehemmt weiter. Und mal wieder geht es um das ehemals gemeinsame Weingut Château Miraval in Südfrankreich. So beschuldigt die Schauspielerin in Gerichtsunterlagen, die «Page Six» vorliegen, ihren Ex-Mann, Firmengelder für persönliche Projekte wie den Bau eines Tonstudios und die Renovierung eines Swimmingpools verwendet zu haben. Jolies Anwälte legen aber noch einen drauf, verspotten den Oscar-Preisträger unverhohlen: «Pitt ist ein Schauspieler, kein Winzer. Er kennt sich mit Illusionen aus, nicht mit Erde und Weintrauben», meinen diese. Autsch.