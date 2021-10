Den längsten Trauerpost verfasste Tori Spelling für Perry. Es vergehe kein Tag, an dem sie nicht an ihn denken würde. «Du warst der erste Junge, der mir jemals das Gefühl gegeben hat, wertvoll als Mensch, als Frau, als Komikerin zu sein. Wie ein Freund und grosser Bruder hast du dich inbrünstig für mich eingesetzt.» Selbst in eine Prügelei sei er für sie verwickelt gewesen, um sie vor einer gewalttätigen Beziehung zu schützen. «Deine Energie war reinste, selbstlose Liebe.» Besonders als Familienvater habe er dies ein ums andere Mal gezeigt «Du hast Jack und Sophie immer an erste Stelle gestellt.»