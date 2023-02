Die schreckliche Vermutung ist nun Gewissheit: Der ghanaische Fussball-Profi Christian Atsu ist bei dem verheerenden Erdbeben in der Türkei ums Leben gekommen. Er wurde 31 Jahre alt. Das bestätigte sein Manager Nana Sechere via Instagram. Demnach sei die Leiche des Flügelstürmers von Hatayspor unter den Trümmern eines eingestürzten Hauses in Antakya gefunden worden. Seit dem Beben am 6. Februar galt Atsu als vermisst. Auch sein türkischer Berater Murat Uzunmehmet verkündete die traurige Nachricht via Twitter.