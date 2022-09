Kein Apparatschik

In den Ländern, die nach dem Ende der UdSSR unabhängig wurden, ist das Urteil über Gorbatschow unterschiedlich. In Litauen vergisst man nicht, dass er im Januar 1991 die Panzer auffahren liess, um Kundgebungen für die Unabhängigkeit zu unterdrücken. Mindestens 14 Menschen starben, über 700 wurden verletzt. Auch nach Tiflis, Hauptstadt Georgiens, schickte Gorbatschow 1989 Panzer. Die Folge: 20 Tote. Über den Konflikt um Nagorno-Karabach im Kaukasus verlor Moskau 1988 die Kontrolle, in einem Massaker in Sumgait (Aserbaidschan) kamen 31 Armenier um, die sowjet-russische Polizei griff nicht ein.