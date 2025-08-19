Erkennt ihr diesen Ü90-Hollywoodstar in den Sommerferien?

Was ist das Geheimnis ihrer ewigen Jugend?

Auf Fotos kann man mit Photoshop oder Filtern viel beschönigen, werden jetzt viele monieren. Das stimmt. Auf Instagram-Videos ist es dann aber doch etwas schwieriger – und auch die teilt Joan Collins mit ihren fast 600'000 Followern. Darauf zu sehen ist eine vitale Frau, die am Strand ihre Zeit verbringt, mit Freunden und Familie im Beachclub isst, ein Gläschen Rosé trinkt, singt, feiert und einfach nur das Leben geniesst.