Ist Eros Ramazzotti noch nicht über Michelle Hunziker hinweg?

Liebescomeback?

Obwohl vor allem zu Beginn des Jahres immer wieder über ein Liebescomeback zwischen den einstigen Eheleuten gemunkelt, ja sogar darauf gehofft wurde – vor allem, nachdem sie sich in Michelles Show «Michelle Impossible» sogar küssten –, scheint dieses nicht in den Sternen von Michelle und Eros zu stehen. Beide betonten in den vergangenen Monaten zwar immer wieder, wie gern sie sich noch haben und dass sie immer noch tiefe Gefühle füreinander hegen, aber dass es eine andere Art von Liebe sei. Sowohl Michelle, als auch Eros dementierten, dass es zwischen ihnen wieder zu einem Aufflammen der Liebe kommen würde. Das macht die Freundschaft zwischen den beiden fast noch schöner und reiner, als wenn man immer mit dem Gedanken spielen würde, sich immer wieder Hoffnungen auf mehr machen würde. Und eine platonische «grosse Liebe» ist ja auch etwas schönes.